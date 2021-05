Milan, tanti gli intrecci di mercato con l’Atalanta. Il punto della situazione

Tra possibili arrivi, ritorni e obiettivi condivisi. le strade di mercato di mercato di Milan e Atalanta s'incrociano spesso

MILANO - Il Milan ha messo gli occhi su Josip Ilicic dell'Atalanta, questa non è una novità. Così come non è un segreto la posizione della società bergamasca e del suo allenatore Gian Piero Gasperini. Lo sloveno non è considerato più indispensabile, sia per questioni di età, sia perché Pessina e Malinovskyi hanno dato una grande contributo in questa stagione. La cessione quindi per Ilicic è all'orizzonte? Sì, ma a determinate condizione. Il presidente Percassi lascerà andare il calciatore solo davanti a un indennizzo. Come accaduto per il Papu Gomez, che a gennaio è andato a Siviglia.

Non solo Ilicic

Ma non c'è solo lo sloveno tra i nomi accostati ai rossoneri, anche quella di Pessina è un'opzione. Maldini e Massara già un anno fa avevano messo gli occhi sul giocatore, che poi però è rimasto a Bergamo, di ritorno da Verona. Anche lui è nel novero dei possibili nomi del dopo Calhanoglu. A differenza di Ilicic però servirà una grande offerta per strapparlo alla Dea e poi ci sarà da convincere anche Gasperini. Ma tra Milan e Atalanta non solo questione di giocatori che potrebbero cambiare maglia, da quella nerazzurra a quella rossonera. Le due società hanno anche obiettivi comuni, in vista della prossima sessione estiva di mercato. Secondo quello che riporta il portale footmercato, entrambi i club avrebbero messo nel mirino Seko Fofana, attualmente al Lens e con un passato all'Udinese, dove ha giocato molto bene. Anche questa non un'operazione semplicissima.

Quale futuro per Caldara?

C'è anche un'altra questione tra le due società, quella che riguarda Mattia Caldara. attualmente in prestito all'Atalanta fino al 30 giugno, potrebbe tornare in estate a far parte della rosa del Milan. Il club bergamasco potrebbe infatti non attivare l’opzione d’acquisto di Caldara, fissata a 15 milioni di euro.