Milan, sorriso Tonali: il centrocampista dovrebbe esserci a Verona

MILANO – Minuti di apprensione tra primo e secondo tempo di Milan-Udinese. Sì perché al fischio dell’arbitro Massa, Sandro Tonali si è fermato in mezzo al campo, con lo staff sanitario rossonero che è corso subito verso l’ex Brescia per capire che cosa aveva. Stefano Pioli è stato costretto al cambio, fuori il numero otto e dentro Meite, che andato a comporre con Kessie la diga in mezzo al campo, con cui spezzare le trame di gioco degli avversari e costruire, invece, quelle del Diavolo. Un’altra brutta tegola, dopo gli stop di Bennacer, Mandzukic, Ibrahimovic e Calhanoglu.

Le ultime su Tonali

Sembrava un copione già visto a dire il vero. Domenica nella seconda frazione di gioco con la Roma infatti il Milan ha dovuto rinunciare a all’attaccante svedese, all’esterno croato e al fantasista turco, nel giro di pochi minuti. Tonali quindi sembrava destinato ad aggiungersi alla lista degli indisponibili rossoneri, così però non sarà Sky Sport ha riportato le ultime notizie proprio sulle condizioni del centrocampista. Buone notizie per Pioli e il club meneghino, l’ex Brescia domenica a Verona dovrebbe esserci. Quella di ieri con l’udinese dovrebbe essere soltanto una brutta contrattura, che non dovrebbe fargli saltare la partita con l’Hellas Verona. La sostituzione a cavallo dei due tempi dovrebbe aver limitato i danni.

Quando torna Bennacer

Una scelta oculata quella del Milan, che sembra aver dato i suoi frutti. Ovviamente le condizioni del calciatore saranno costantemente monitorate e Pioli difficilmente dovrebbe rischiarlo, se non sarà al 100%. Andranno ovviamente evitate ricadute e non c’è certo la volontà di affollare l’infermeria. I rossoneri in quel ruolo già devono fare a meno di Bennacer, che dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo soltanto nella prossima settimana. Un altro stop a centrocampo sarà deleterio, vista anche la lunga lista degli infortunati.