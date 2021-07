Milan, sfumato Firpo si continua a guardare in casa Barcellona

Continuano le ricerche della dirigenza del Milan in giro per l'Europa, l'obiettivo è quello di completare al più presto la rosa.

Redazione Il Milanista

Sarà un mercato frenetico per la dirigenza del Milan, che dovrà sistemare la squadra e renderla all'altezza del grande ritorno in Champions League. L'obiettivo di Maldini, Massara e Gazidis è quello di mettere a disposizione di Pioli al più presto gran parte della rosa della prossima stagione. Pertanto, salvo i colpi di fine mercato su cui sicuramente il Milan non si farà trovare impreparato, si stanno studiando le alternative per trovare la soluzione migliore.

Il primo obiettivo sulla lista è, al momento, la ricerca di un fantasista che vada a sostituire Hakan Calhanoglu. Sono tanti i profili che la dirigenza rossonera sta osservando con attenzione, dai più internazionali Tadic e Isco, ai giovani in rampa di lancio come Damsgaard. Per nessuno di questi, però, è stata al momento avviata una trattativa concreta, pertanto si continua a sfogliare la margherita.

Rilancio dalla Spagna

Stando alle ultime voci provenienti dalla Spagna, il Milan potrebbe pescare in casa Barcellona per la trequarti. Sfumato il colpo Junior Firpo, per cui non è stato trovato l'accordo, il nome nuovo osservato tra le fila dei blaugrana è quello di Philippe Coutinho. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo,il fantasista brasiliano ex Liverpool e Inter è in uscita dal Barcellona. Infatti, nonostante la sua convocazione per il ritiro prestagione, difficilmente resterà ancora in Spagna.

Il suo entourage è al lavoro per trovare la soluzione migliore per lui, con l'interesse di alcuni club della Premier League che è molto forte. Coutinho gradirebbe un ritorno in Inghilterra, dove ha vissuto sicuramente gli anni più importanti della sua carriera. Allo stesso tempo il calciatore non disdegnerebbe un ritorno in Italia, dopo aver mosso i primi passi nel calcio europeo con la maglia dell'Inter. Il Milan osserva la situazione, al momento si tratta di un semplice interesse, ma non è escluso che la trattativa non possa diventare concreta nelle prossime settimane.