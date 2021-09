Milan, San Siro si prepara per la Champions: info biglietti

Il Milan e la Champions League, ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire i rossoneri a San Siro nelle notti europee

Redazione Il Milanista

Dopo sette lunghissimi anni di attesa, il Milan è finalmente tornato in Champions League. Una lunga assenza, che sta per interrompersi dato che la fase a gironi è ormai alla porte. I rossoneri sono stati inseriti nel Gruppo B, insieme a Atletico Madrid, Porto e Liverpool. Girone difficile e complesso, quello che in gergo viene chiamato 'Girone di Ferro'. Il Diavolo avrà bisogno di tutto il suo pubblico, in casa e in trasferta, e sul sito del club meneghino sono già uscite tutte le info per acquistare i biglietti delle notti europee che attendono mister Stefano Pioli e i suoi ragazzi.

Calendario e biglietti

Tratto dal sito ufficiale del Milan

Milan-Atletico Madrid: martedì 28 settembre, ore 21.00

Milan-Porto: mercoledì 3 novembre, ore 18.45

Milan-Liverpool: martedì 7 dicembre, ore 21.00

I biglietti per le partite casalinghe del Milan in Champions League saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da sabato 4 settembre, in tre finestre di vendita separate con un prezzo di partenza di 69€ per la vendita riservata agli abbonati.

Tutto quello che c'è da sapere

Fase 1: Vendita riservata agli abbonati alla stagione 2019/20

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 4 settembre e rimarrà aperta fino a lunedì 6 settembre alle 23:59.

Ogni abbonato potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri abbonati alla stagione 2019/20.

I biglietti non sono cedibili

*Per la prima partita, contro l’Atletico Madrid il 28 settembre, tutta la capienza dello stadio sarà messa in vendita in questa fase, per permettere a quanti più ex abbonati possibile di poter assistere al ritorno ufficiale del Milan in Champions League

Fase 2: Vendita riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 7 settembre e rimarrà aperta per 36 ore

Ogni possessore della carta Cuore Rossonero potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, esclusivamente per altri possessori della carta Cuore Rossonero.

I biglietti non sono cedibili.

Fase 3: Vendita libera

La finestra di vendita aprirà alle 12:00 del 9 settembre e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti

Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

I biglietti non sono cedibili.