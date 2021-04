Milan, Pierre Kalulu si racconta: ‘ Stagione importante, posso migliorare’

Pierre Kalulu, difensore francese rossonero, si è raccontato ai microfoni di Milan Tv, ecco che cosa detto

MILANO - Parla ai microfoni di MilanTvPierre Kalulu. Parla e racconta dell'attuale stagione e delle prospettive future. Del suo rapporto con il mister, Stefano Pioli, e la vittoria che manca da tempo in casa. Ecco che cosa ha detto il difensore rossonero.

Sul futuro e le sue prestazioni

"Difendere nel migliore dei modi è il mio obiettivo principale naturalmente. Non nascondo che penso anche al goal, mi piacerebbe molto farne un altro, spero di riuscirci presto. Posso solo migliorare, quando giochi ad alti livelli puoi solo che crescere e apprendere. Sei a contatto con nuove situazioni e migliori. Io cerco sempre di migliorare e fa chiaramente piacere se la gente la nota".

Sulla sua prima stagione al Milan

"Il pallone e il campo sono sempre gli stessi, a parte questo è tutto nuovo per me. Questa è una stagione importante, è la prima per me e ha un sapore speciale. Reputo positiva la mia prima stagione al Milan, anche perché ho potuto giocare, Sono sceso in campo in gare importanti e in ruoli diversi, però come ho già detto devo migliorare, nonostante la buona stagione".

Sulla stagione del Milan

"Siamo una squadra di carattere sia in allenamento, che durante la partita. Abbiamo molta forza di volontà, lo abbiamo dimostrato. Inoltre la nostra squadra è molto unita e anche nei momenti difficili non ci siamo mai disuniti e abbiamo superato insieme le difficoltà, come è accaduto anche a Parma".

Sul suo rapporto con Stefano Pioli

"Ha parlato bene di me e questo mi fa piacere. La sua qualità principale è la vicinanza a noi giocatori, non è facile stare accanto a tutti. Poi la nostra è una rosa lunga con 25 elementi, lui questo lo fa molto bene, ci trasmette le sue passioni, le sue emozioni, sia in campo che fuori. Ti aiuta ad avere fiducia in te stesso, ci dice cosa si aspetta da noi e sa come dirlo e noi lo recepiamo bene".

Sulla vittoria che manca in casa

"Dobbiamo tornare a vincere in casa, è molto importante, non è normale non vincere una partita casalinga in due mesi. Sono sicuro che faremo di tutto per tornare a conquistare i tre punti, domenica però sarà difficile, il Genoa è una squadra forte e difficile da affrontare. Stiamo lavorando duro per cercare di tornare alla vittoria in casa".