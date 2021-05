Milan, piace Amine Adli del Tolosa. Ecco le ultime notizie

Il mercato del Milan sembra essere già partito, secondo le ultime voci che arrivano dall'estero. Pronta un'offerta per un giovane francese

Redazione Il Milanista

MILANO - Obiettivi importanti per allestire una squadra in grado di giocare la prossima Champions League e fare un buon campionato per rientrare almeno tra le prime quattro, anche nella prossima stagione. Questo sembra essere il 'macro obiettivo' della dirigenza del Milan sulla prossima sessione estiva di mercato. I rossoneri però non hanno intenzione di snaturarsi, spinti anche dalla volontà della proprietà americana, il fondo Elliott. Non si smette di guardare in Europa, alla ricerca di giovani talenti, da poter far crescere a Milanello. E proprio in questo senso negli ultimi anni sono arrivati a Milano Roback, Kalulu, Hauge, fino a giocatori che oggi sono delle certezze, come Theo Hernandez e Alexis Saelemaekers.

L'interesse per Adli

Proprio in quest'ottica vanno registrate le ultime notizie di mercato sul club meneghino. Secondo quanto riporta il portale Footmercato, infatti, il Milan avrebbe presentato una prima offerta per Amine Adli. Attaccante classe 2000 in forza al Tolosa, che si è messo in luce nella Ligue 2, la Serie B francese. La punta ha il contratto in scadenza nel 2002, sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club, dal Bayer Leverkusen, all'Olympique Marsiglia, al Borussia Monchengladbach. La società transalpina valuta il suo giocatore 15 milioni di euro, ma viste le squadre alla finestra il prezzo potrebbe anche salire.

Le ultime notizie sul francese

Trentatré partite in questa stagione, 8 goal e 7 assist a referto. Numeri che non sono passati inosservati, così come la sua duttilità tattica. Può giocare davanti, da seconda punta, ma sa anche adattarsi a fare il trequartista, così come l'esterno sulla fascia destra. Quest'anno ha anche giocato due partite da centrocampista centrale. caratteristiche importanti, da calciatore moderno. Inoltre Amine Adli ha disputato anche 5 partita con la Francia Under 18. Il Milan sembra essersi già portato avanti, convinto dal talento del ragazzo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il club rossonero e i francesi avrebbero già trovato un'intesa sulla base di una proposta da 10 milioni di euro.