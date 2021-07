Milan, Milenkovic piace sempre in Inghilterra ma ancora nessun’ offerta

Anche il difensore della Fiorentina era uno dei nomi per il mercato del Milan, ma i rossoneri si sono defilati

Il contratto di Nikola Milenkovic con la Fiorentina è sempre in scadenza a giugno 2022 e le notizie sul suo possibile rinnovo con il club gigliato fanno capire quale siano le intenzioni del difensore. Il giocatore infatti non sembra voler prolungare il suo rapporto con i viola, non una novità, dato che è dalla scorsa estate che questa telenovela va avanti. Il Milan lo ha seguito, ci ha provato a ottobre, ma le richieste della società di Rocco Commisso,40 milioni di euro, hanno spento ogni possibile suggestione. La Fiorentina infatti nei mesi scorsi era convinta di poter riuscire a trovare un accordo. Cosa che con il passare del tempo non è successa.

I viola inoltre dovranno per forza di cose rivedere le loro richieste e il club gigliato ora 'si accontenterebbe' di 25 milioni di euro per il centrale. Cifra nettamente inferiore rispetto a un solo un anno fa. L'altra faccia della medaglia però è l'interesse di altre squadre. Come detto piace a Maldini e Massara, il serbo è un'indicazione di Stefano Pioli, che tornerebbe ad allenarlo volentieri, dopo l'esperienza a Firenze. Ma non ci sono soltanto i rossoneri. Il calciatore piace anche in Premier League con le due squadre di Manchester pronte a contenderselo. E in Italia anche la Juventus pensa al ragazzo e come per il Milan, anche per i bianconeri è un richiesta dell'allenatore: MaxAllegri.

Le intenzioni del calciatore e la concorrenza inglese

Il calciatore però ha le idee chiare. Vuole andare a giocare in club che disputerà la prossima Champions League, possibilmente in Premier League. Per ora però ai viola non è arrivata alcuna offerta, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport. Ci pensa il Tottenham di Fabio Paratici, che ha seguito da vicino il giocare ai tempi della Juventus e adesso pensa alla Serie A per rinforzare la sua nuova squadra. Nella sua lista, infatti, c'è anche Mikkel Damsgaard.