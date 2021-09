Milan, Leao: “A Torino per vincere, non ho dubbi sul futuro”

Rafael Leao è stato intervistato da Sportmediaset alla vigilia di Juventus-Milan, ecco che cosa ha detto il calciatore

Alla vigilia di Juventus-Milan Rafael Leao è stato intervistato da SportMediaset. Tanti i temi affrontati dal calciatore portoghese, che si è messo in luce in questo inizio di stagione, dalla partita con il Liverpool, ai suoi obiettivi, fino alla gara di Torino. Ecco che cosa ha detto il calciatore.

"Giocare contro il Liverpool, in Champions League, è stata una grande emozione. Non solo per me ma anche per tutta la mia famiglia. Era il mio sogno e ci sono riuscito".