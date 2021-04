Milan, le ultime di mercato: si cambia in porta, ma non è Donnarumma

Arrivano nuove indiscrezioni di mercato sul Milan e per la precisione si parla della porta rossonera. Ecco le ultime novità

MILANO - Tuttosport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Milan . Il quotidiano sportivo ha messo sotto la lente d'ingrandimento la porta rossonera. Ma questa volta non è Gigio Donnarumma il protagonista delle ultime cronache sportive. E' Ciprian Tatarusanu il giocatore in dubbio in vista della prossima stagione. Il portiere romeno dopo una stagione da secondo, all'ombra del numero 99 della società meneghina, potrebbe salutare Milanello e la squadra di Stefano Pioli. Tra l'altro il nome del possibile sostituto è già spuntato e il sempre la stessa non smentisce questa voce.

Per quanto riguarda invece Donnarumma il Milan ha offerto a Gigio, in scadenza di contratto a giugno 2021, un ingaggio da 8 milioni di euro a stagione, mentre l'agente del portiere Mino Raiola ne chiede 12. La situazione dunque non si sblocca e per questo i rossoneri, che non vogliono farsi trovare impreparati in caso di fallimento della trattativa. La dirigenza nel frattempo si è mossa e ha bloccato l'eventuale sostituto: si tratta di Maignan, calciatore francese, portiere del Lille e della nazionale francese classe 1995. Accordo raggiunto co il ragazzo, ma non con il suo club, l'agente del francese ha di fatto confermato l'interesse rossonero, aggiungendo anche come il Milan possa essere un'ottima soluzione per la carriera del suo assistito. In estate potrebbe esserci una rivoluzione tra i pali.