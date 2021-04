Milan, la ricetta di Arrigo Sacchi per uscire dal momento difficile

Arrigo Sacchi interrogato su momento del Milan ha espresso il suo pensiero per ripartire dopo la sconfitta dell'Olimpico

MILANO - Il Milan si lecca le ferite. Il 3-0 dell'Olimpico è stata una mazzata anche per l'umore dello spogliatoio rossonero. Il quarto posto adesso è in bilico, così come la partecipazione alla prossima Champions League. Saranno fondamentali le ultime 5 partite del campionato. I rossoneri però contro la Lazio sono apparsi stanchi e sulle gambe, in grado di giocare soltanto la seconda parte del primo tempo del match dell'Olimpico. Stefano Pioli però nel post partita si è detto convinto che la sua squadra, sarà in gradi di reagire. Spera nello scatto d'orgoglio, complice anche il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. In questo momento al club meneghino servono, però, tutti e non solo lo svedese.

Le parole di Sacchi

La Gazzetta dello Sport ha interrogato un grande ex del Milan, sul momento attuale della squadra rossonera. Arrigo Sacchi, infatti, ha espresso il suo pensiero su come uscire dal momento particolare e difficile per il Diavolo, ecco che cosa ha detto: "Il Milan ha assolutamente bisogno di una svolta. Fino a lunedì sera è riuscito a resistere al secondo posto, adesso è terzo a pari punti con Juventus e Napoli.

Per uscire da questo momento i rossoneri dovranno tornare a essere un collettivo polivalente, con tutti e gli undici capaci di praticare sia la fase difensiva sia la fase offensiva. Tutti uniti da un filo invisibile che è il gioco".

Vincerà chi è più motivato

Quindi per l'ex allenatore rossonero si esce tutti insieme da un momento così complicato e difficile. Tutti insieme per arrivare a centrare l'obiettivo stagionale del posto in Champions League. Prossimo ostacolo il Benevento, in piena lotta per la salvezza a sua volta reduce da diverse sconfitte, dopo un periodo convincete. Faranno la differenza le motivazioni di entrambe le squadre, tre pesantissimi per rossoneri e giallorossi, calcio d'inizio sabato prossimo a San Siro.