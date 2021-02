Milan, la conferma di Pioli: Kjaer arruolabile per lo Spezia

MILANO – Stefano Pioli ha fatto il punto della situazione sul Milan, in vista della prossima partita di campionato contro lo Spezia. Il tecnico ha parlato della gara, che attende la sua squadra, i rossoneri intanto continuano a recuperare i pezzi persi per strada nell’ultimo periodo, a causa dei tanti infortuni che hanno falcidiato il club meneghino nell’ultimo periodo. Simon Kjaer migliora a vista d’occhio e punta ad esserci sabato prossimo, anche solo in panchina. Tomori infatti sembra destinato ad una nuova maglia da titolare. Non ci sarà invece Davide Calabria, diffidato contro il Crotone ha rimediato un cartellino giallo e salterà il prossimo impegno in Serie A.

Le parole di Pioli

“A parte Brahim e Maldini si sono allenati tutti con la squadra, recuperando la condizione. Ho buoni margini di scelta per domani: penserò solamente allo Spezia. Da lunedì penserò alle prossime partite. Spero che l’organico resti al completo, ho doppi ruoli importanti e scelte difficili da fare, ma questo aiuta la squadra: è bene schierare i primi 11 forti, ma anche di cambiare a gara in corso gestendo le partite“. Queste le parole di Pioli sulla situazione infortunati e indisponibili in casa Milan.

Altro tassello importante per lo scacchiere tattico del tecnico è il recupero di Ismael Bennacer. L’algerino dopo aver fatto il suo ritorno in campo nelle scorse settimane, si candida seriamente per una maglia da titolare con lo Spezia e con Franck Kessie dovrebbe tornare dal primo minuto la coppia che tanto ha fatto bene in questa stagione, in mezzo al campo.

Calhanoglu al ritorno dal primo minuto

Poi c’è Hakan Calhanoglu. Anche il turco ha fatto il suo ritorno in campo con il Crotone dopo la positività al Covid-19. In 5 minuti è riuscito a mettere a referto due assist, per la doppietta di Ante Rebic. Anche questo è un recupero fondamentale per Stefano Pioli. E anche il turco viaggia verso una maglia da titolare contro lo Spezia.