Milan, Kamara è sul mercato: parla il presidente dell’Olympique Marsiglia

Il giocatore dell'Olympique Marsiglia piace a Milan e Lazio, e il presidente del club francese ha fatto chiarezza sul suo futuro

Redazione Il Milanista

Non si ferma il mercato del Milan. Non si ferma nonostante gli arrivi di Maignan, Giroud e Ballo-Torué. Poi ci sono state le conferme di Tomori, Tonali e Brahim Diaz. Serve un innesto a centrocampo, Meite è andato al Benfica,Kessie e Bennacer invece saranno impegnati con la Coppa d'Africa. Il preferito resta Bakayoko, ma bisogna tornare a trattare con il Chelsea e non sarà semplice, né economico. Per questo l'ipotesi Boubacar Kamara, dell'Olympique Marsiglia, ha preso quota nell'ultimo periodo, un nome seguito anche in passato. Gioca da mediano ma anche da difensore centrale all'occorrenza. E' in scadenza di contratto con i farcnesi e di conseguenza il prezzo del suo cartellino è sceso rispetto a un anno fa.

Kamara, parla il presidente dell'OM

Il club transalpino nelle scorse settimane aveva proposto il rinnovo al mediano, offerta rispedita al mittente per il momento. E il futuro del centrocampista continua ad essere argomento di discussione, come accaduto durante la conferenza stampa di presentazione dell'ex Roma Under. Pablo Longoria,presidente dell'Olympique Marsiglia, ha risposto in questo modo alle domande dei giornalisti su Kamara:

"E' complicato, noi abbiamo un giocatore che è in scadenza e questo non è piacevole. Anche perché lui è uno dei prodotti del nostro vivaio. Non mi piace avere un giocatore a fine contratto nella mia squadra, ma nessuno è al di sopra della società, nemmeno Kamara. La nostra posizione è la stessa con tutti i calciatori, non vogliamo averli in scadenza a fine stagione".

Attenzione alla Lazio

Parola che certificano l'intenzione di lasciar andare Kamara davanti alla giusta offerta, piuttosto che perderlo a parametro zero. Evitare quindi un'altra situazione come quella per Florian Thauvin, andato a giocare in Messico da svincolato. Il mediano però piace alla Lazio di Maurizio Sarri, mentre all'Olympique Marsiglia piace Gonzalo Escalante. Una possibile pista di mercato che Maldini e Massara dovranno tenere bene a mente, per evitare la beffa. Il Milan in ogni caso continua a guardare in Francia per rinforzarsi, ma adesso deve fare la prima mossa per anticipare la concorrenza.