Milan, Junior Messias si presenta ai suoi nuovi tifosi

Arrivato negli ultimi giorni di mercato Junior Messias si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Ecco le parole del nuovo giocatore del Milan

"Qua è tutto diverso, prima dell'Italia non ero mai uscito dal mio paese, un altro mondo. Fortunatamente mi sono ambientato velocemente e ho iniziato a lavorare, mio fratello invece è voluto tornare in Brasile dopo un mese, io invece sono rimasto".

"Sono sincero non ci credevo più, giocavo giusto per divertirmi, quindi non pensavo che potessi arrivare a questo livello. Nei campionati dilettantistici giocavo 10 mesi e gli altri poi andavo a lavorare, facevo le consegne. E' una cosa che mi ha insegnato tantissimo, ho capito i valori della vita e mi ha spinto a dare il massimo".

Sui calciatori che in passato hanno giocato per il Milan

"Resterò umile e mi metterò al servizio della squadra, questa è una delle mie caratteristiche. Ci vuole sacrificio, ci vuole lavoro. Io non ho mai pensato di arrivare così in alto, però, anno per anno e stagione per stagione, mi sono guadagnato il mio spazio. I sogni si avverano, basta crederci".