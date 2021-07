Milan-Giroud: ci siamo. Accordo a un passo per il francese

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime notizie su Olivier Giroud e il Milan, il francese è sempre più vicino ai rossoneri

Redazione Il Milanista

L'intesa con Olivier Giroud è ormai stata trovata. Definiti anche gli ultimi dettagli del biennale (più opzione per il terzo) da 3,5 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti di via Aldo Rossi hanno però ribadito ancora una volta agli agenti del francese che l'affare potrà andare poi in porto solo ad una condizione: il francese dovrà liberarsi gratis dal Chelsea. Il prolungamento unilaterale del 30 aprile scorso è stato fatto solo per evitare che il giocatore potesse trasferirsi gratis in qualche altra squadra di Premier League. Dunque il club londinese non dovrebbe avere problemi a liberarlo a zero per andare in SerieA.

Le ultime notizie su Giroud

Il via libera però tarda ad arrivare, ma il Milan non ha perso le sue speranze. L'attaccante resta in cima alle preferenze di Maldini e Massara, vista anche la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic e all'intervento chirurgico al ginocchio. L'intenzione del Diavolo è quella di avere a disposizione il calciatore entro metà luglio, in modo da poter preparare al meglio la prossima stagione a Milanello, agli ordini di mister Pioli. Per accelerare le operazioni il Diavolo avrebbe deciso di venire incontro al club inglese, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il Chelsea voleva un indennizzo per il suo attaccante, inizialmente i rossoneri non avevano intenzione di versare alcuna cifra per la punta. Il club meneghino ha però cambiato idea, pagherà quanto gli inglesi chiedono per prendere il calciatore.

Un mossa anche per il futuro

Una mossa anche per il futuro però. Per mantenere i buoni rapporti con i Blues, in vista di possibili trattative future, quelle che potrebbero portare a Milanello Bakayoko o Ziyech, oppure entrambi. Il Milan cede quindi, come accaduto con Tomori, anche in questo caso una scelta ben precisa per non guastare i rapporti tra le due società. Di conseguenza si allontana Luka Jovic, considerato l'alternativa di Giroud.