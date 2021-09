Milan Femminile, Ganz commenta: ‘Una battaglia vinta meritatamente’

Vince ancora il Milan Femminile di Maurizio Ganz. Il tecnico della squadra rossonera ha commentata la vittoria contro la Sampdoria a Milan Tv

Il Milan Femminile s'impone sia nella prima che nella seconda di Serie A Femminile , come è sempre accaduto nelle ultime quattro stagioni e, soprattutto, vince la dodicesima trasferta delle ultime 15, 10 delle quali mantenendo la porta inviolata. Vince contro la Sampdoria Femminile, in trasferta la squadra di Maurizio Ganz. Basta la rete di Greta Adami, che regala così i tre punti alle rossonere. E ai microfoni di Milan Tv l'allenatore ha voluto commentare l'ultima vittoria delle sue ragazze.

"Questo è un campo difficile, lo conosco perché ci ho giocato negli Allievi Regionali. Qui la palla non esce mai. E' stat una battaglia dal primo all'ultimo minuto, ma abbiamo vinto meritatamente oggi. Abbiamo creato occasioni, costruito tanto, vero che dietro abbiamo avuto fortuna in 2-3 occasioni però abbiamo più creato che subito. Voglio che la mia squadra giochi a calcio, voglio pochi lanci lunghi, anche perché palla a terra siamo bravissimi. La nostra tecnica può mettere in difficoltà chiunque."

"Abbiamo la fortuna di poter schierare calciatrici che sanno giocare in ruoli diversi. Dai due di centrocampo al trequartista: abbiamo un centrocampo molto attivo. Questo mi permette di poter pensare di giocare a due o a tre o anche a quattro in mezzo al campo. Sono felice perché ho l'impressione che la squadra sia sulla strada giusta".

"Ora ci vogliamo godere questi tre punti, in settimana poi inizieremo a preparare la prossima partita, quella contro la Lazio. Sono felice perché se la Sampdoria continuerà a giocare su questo campo metterà in difficoltà tantissime squadre. Questa è una vittoria importante per tutto il resto della stagione. Sembra una vittoria stretta per il punteggio ma io non la penso così, basta vedere tute le occasioni che abbiamo creato".