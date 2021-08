Milan, Faivre alternativa a Corona e non a Bakayoko

Il Milan è pronto all'assalto al mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva, spunta una pista dalla Francia per la trequarti

Ultime battute di una campagna acquisti che fino ad ora ha dato ampie soddisfazioni, ma che necessita di un coronamento. Maldini e Massara sono al lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. Mancano un trequartista e un mediano. Nel primo caso attualmente il nome più caldo è quello di Jesus Corona del Porto. La prima offerta è stata presentata, ma servirà un rilancio. In mezzo al campo invece il preferito resta Tiemoue Bakayoko del Chelsea, non è un mistero. Contatti che vanno avanti con il club inglese, il Diavolo insiste per il prestito del francese con diritto di riscatto. Continua il lavoro anche con gli agenti del ragazzo per definire il colpo e tutto sta andando per il verso giusto, tanto che nei prossimi giorni il mediano dovrebbe sbarcare a Milano per le visite mediche.