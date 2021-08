Milan defilato rispetto alle altre di A per Messias. La situazione

Il Milan su Messias del Crotone? Si, ma i rossoneri sono più defilati rispetto ad altre squadre. Ecco il punto della situazione

Un centrocampista e un trequartista. Queste sono le due priorità del Milan negli ultimi giorni di mercato. Kessie è si infortunato e inoltre l'ivoriano a gennaio saluterà temporaneamente i rossoneri per andare a giocare la Coppa d'Africa, così come Bennacer. Inutile fare la lista, il preferito di Maldini e Massara resta Bakayoko e i contatti e i ragionamenti, con il Chelsea vanno avanti. Con i Blues che hanno aperto al prestito, formula che trova i favori del club meneghino. Gli agenti del mediano francese hanno incontrato la dirigenza del Diavolo e tutto sembra portare alla chiusura della trattativa, anche perché Bakayoko non ha mai nascosto la sua intenzione di voler tornare a giocare San Siro con la maglia rossonera.

Discorso Junior Messias del Crotone. Il brasiliano non giocherà in Serie B sono tante le squadre che lo seguono, ma nessuna ha il blasone del Milan. E' stato una delle sorprese dell'ultima Serie A, ha conquistato copertine e raccolto tanti elogi. La sua storia è la più classica delle favole nel mondo del calcio. I rossoneri però approfondiranno i discorsi su di lui solo a determinate condizioni, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà. La prima è legata al prezzo troppi (anche in questo caso) i 10 milioni di euro chiesti dal club del presidente Vrenna. La seconda è la partenza di Castillejo, condizione fondamentale per vedere Messias al Milan, lo spagnolo piace al Getafe che sta per incassare 18 milioni dal Brighton per Cucurella e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'offerta giusta dalla Liga per l'esterno rossonero.