Milan, che fine ha fatto Kessie? L’ivoriano è irriconoscibile

Le ultime prestazioni non all'altezza e la grana rinnovo incidono e molto sull'inizio di stagione di Franck Kessie

Redazione Il Milanista

Un rinnovo che non è ancora arrivato, e forse non arriverà. Perché non si registrano passi avanti. Il Milan e Franck Kessie sono fermi sulle loro posizioni, una forbice di distanza tra proposta e offerta difficilmente colmabile in questo momento. Il Diavolo non può permettersi di assecondare le richieste del Presidente e inoltre la dirigenza del club è convinta di aver offerto al giocare un accordo più che soddisfacente. Una situazione che evidentemente pesa, più al giocatore che al club o a Stefano Pioli. L'ivoriano infatti è stato il peggiore in campo contro l'Atletico Madrid, al di là dell'espulsione rimediata, perché da un giocatore della sua esperienza e del suo carisma non ti aspetti una prestazione simile.

L'errore contro l'Atletico

Poteva aspettare, alzare il pressing sull'avversario senza affondare l'intervento, che poi ha portato al secondo giallo nel giro di 14 minuti. L'ivoriano sbaglia nella gestione dei tempi all'interno della gara. L'Atletico nonostante lo svantaggio era rimasto in attesa dei rossoneri non alzando il baricentro. Il mediano poteva gestire il momento sicuramente meglio. Pesa la grana contrattuale, lo abbiamo detto, ma come sottolinea il Corriere della Sera ci sono anche altri fattori in gioco.

Verso la Sosta

Anche il fattore stanchezza sta incidendo, sembra essere davvero evidente. Kessie, infatti, non si è mai fermato da un anno e mezzo avendo disputato anche le Olimpiadi in Giappone quest'estate, mentre i sui compiangi di squadra avevano staccato la spina, ricaricando le pile in vista della nuova stagione. E il suo fisico ne sta risentendo, di conseguenza servirà del tempo per rivederlo al top, ma il Milan è immerso in una stagione frenetica e ricca di impegni e non può aspettare a lungo. Anche perché Pioli per il momento ha a disposizione soltanto 3 centrocampisti, che sta facendo ruotare il più possibile. La sosta dopo l'Atalanta servirà quindi anche a recuperare chi in questo momento è fermo ai box, una pausa nazionali che potrebbe regalare più alternativa al Diavolo.