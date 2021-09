Milan, Calhanoglu: “Se segno al derby esulterò, come ho sempre fatto”

Parla Hakan Calhanoglu dopo il suo passaggio dal Milan all'Inter. Ecco che cosa ha detto il trequartista turco

Redazione Il Milanista

Parla Hakan Calhanoglu, intervistato dal Corriere dello Sport. Inevitabili le domande sul Milan, la sua ex squadra e la scelta di andare all'Inter. Così come non era possibile non parlare del prossimo derby, che giocherà da rivale dei rossoneri. Ma anche i rapporti con i suoi ex compagni e i tifosi, sono tra i temi toccati dal calciatore. Ecco che cosa ha detto.

"Ho passato quattro anni la Milan e ho lasciati tanti amici lì. Ci sono stati momenti buoni e latri meno, ma credo che le ultime due stagioni siano state le migliori, per merito di Stefano Pioli. Volevo una nuova sfida, l'Inter ha vinto più derby e anche lo scudetto".

Se i tifosi del Milan l'hanno perdonato.

"Parla ancora con i miei ex compagni di squadra, i tifosi quando m'incontrano mi chiedono di fare una foto, mi dicono che mi vogliono bene. Personalmente non ha mai avuto problemi con nessuno del Milan".

Sul primo derby da avversario.

"Mi è già successo in carriera, quando passai dall'Amburgo al Bayer Leverkusen, ho giocato nello stesso stadio ma da avversario. In Italia il derby però è un'altra cosa, anche se io conosco i difensori del Milan e loro conoscono me non sarà un vantaggio. Dovrò concentrarmi solo sul lavoro".

Se esulterà per un goal al derby.

"L'ho sempre fatto e continuerò a farlo".

Su Ibrahimovic e cosa gli dirà quando lo incontrerà in campo.

"Ho grande rispetto, sia per il calciatore che per l'uomo. Io lui abbiamo trascorso tanto tempo insieme, ma il derby è importante, vogliamo vincerlo, darò il massimo e sono sicuro che lui farà la stessa cosa".

Sulle squadre che lo hanno cercato in estate.

"Dovete chiederlo al mio agente. Io ero concentrato solo sulla Turchia e gli Europei. Lui sapeva perfettamente che doveva cercare la migliore soluzione e così ha fatto".

Su Maignan e Brahim Diaz, che hanno preso il suo posto e quello di Donnarumma.

"Sono contento che i miei ex compagni abbiano trovato più spazio".

Sulla corsa Scudetto.

"Noi siamo favoriti, ma solo perché siamo i campioni in carica. La Roma e il Napoli hanno avuto un grande inizio, ma no so chi potrà aggiungersi".