Milan, Calhanoglu il migliore in campo contro il Benevento

Hanno votato i tifosi rossoneri, il migliore in campo a San Siro in Milan-Benevento è stato Hakan Calhanoglu

MILANO - Ha sbloccato la gara nel primo tempo di San Siro tra Milan e Benevento e i tifosi rossoneri lo hanno votato come migliore in campo. Hakan Calhanoglu torna a brillare proprio quando c'era più bisogno di lui. Era una partita importante per gli uomini di Stefano Pioli , reduci da due sconfitte di fila con il Sassuolo e la Lazio. Servivano i tre punti, a tutti i costi, per continuare la corsa Champions, dopo aver perso il secondo posto in classifica. 'Il Diavolo risponde presente', con il numero dieci turco sugli scudi. Una prova che magari potrà riavvicinare le parti sul rinnovo di contratto, questo è quello che i tifosi sperano e si augurano. Questo Calhanoglu potrebbe essere una perdita enorme per i rossoneri

Hakan Çalhanoğlu ha segnato il secondo gol consecutivo a San Siro, il primo della partita, il nono stagionale e il quarto in questo campionato; da segnalare anche undici assist totali. Ha aperto la strada della vittoria, realizzando una rete di pregevole fattura al termine di una bellissima azione corale. Un destro preciso all'angolino, importante per sbloccare presto la gara. Il nostro numero 10, per averci messo il timbro e in generale per aver fornito un'ottima prestazione, è stato votato dai tifosi rossoneri come il migliore in campo dopo Milan-Benevento 2-0.