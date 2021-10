Milan, Belotti non rinnova con il Torino. Nuova occasione per il Diavolo?

Lo ha confermato Urbano Cairo, il presidente del Torino. Belotti non rinnoverà con i granata, il Milan potrebbe pensarci

Continua a tenere banco in casa Torino la situazione legata al rinnovo di Andrea Belotti. Il Gallo, campione d'Europa è in scadenza il prossimo giugno con i granata. Urbano Cairo ha fatto una proposta importante al suo capitano, la punta però ha rifiutato l'offerta messa sul piatto, lo ha confermato lo stesso presidente della squadra allenata da Ivan Juric: "Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un'offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla". Il Milan nel frattempo continua ad osservare interessata la situazione, e qualora si dovesse arrivare ad una rottura allora la dirigenza del Diavolo non si farebbe scappare l'occasione. Inoltre, Belotti resta sempre un obiettivo di Maldini e Massara, quando appunto dovrebbe andare in scadenza.