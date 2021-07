Milan, ancora nessuna offerta per Samu Castillejo. Il punto sullo spagnolo

L'esterno spagnolo del Milan è sul mercato, piace in patria ma non è ancora arrivata nessuna offerta per il giocatore

Redazione Il Milanista

Samu Castillejo e il Milan sono ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato, non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. E la società rossonera è alla ricerca di un esterno a destra, al posto proprio dello spagnolo. E sulle tracce del calciatore, ci sono diverse squadre spagnole: Espanyol, Getafe, Valencia e Celta Vigo. Si profila quindi un ritorno in patria per l'ala destra, il Milan dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. E sono già tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo.

E' tempo di cessioni

Il club meneghino lascerebbe partire il suo esterno davanti ad un'offerta tra i 5 e i 10 milioni di euro. Tutte le pretendenti per il giocatore, nativo di Malaga, sono quindi avvertite. Castillejo è in vendita, ma il Milan 'ha attaccato il cartellino con il prezzo sopra'. Una scelta ben precisa quella del Diavolo, perché Maldini e Massara hanno già realizzato diversi colpi in entrata, Da Maiganan a Giroud, passando anche per Ballo-Touré e i riscatti di Tomori e Tonali. Quindi adesso è tempo di fare cassa, per poi tornare a pensare a nuovi possibili innesti.

Il futuro di Castillejo

Per ora però per il calciatore ex Villarreal, secondo quanto riporta Tuttosport, non sono ancora arrivate offerte, nonostante l'interesse dei club della Liga. Maldini e Massara sperano di poter incassare almeno 8 milioni di euro e non è escluso che a breve possano arrivare proposte per l'ala destra, Il Milan è quindi in attesa, piazzare Castillejo per poi poi poter tornare sul mercato e regalare a Stefano Pioli un nuovo giocatore in quella zona del campo.