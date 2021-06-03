Milan, anche un calciatore del Sassuolo per il dopo Calhanoglu
Tiene ancora banco in 'casa Milan' il rinnovo di Calhanoglu, ma se non dovesse arrivare l'accordo si pensa anche a un giocatore del Sassuolo

C’è sempre il rinnovo di Hakan Calhanoglu, tra le questioni più importanti del Milan in questo periodo. Un accordo che stenta ad arrivare, vista la differenza tra domanda e offerta. Sky Sport, ha riportato le ultime notizie su questo frangente. Si attende una risposta dal numero dieci bianconero, dato che Maldini e Massara la loro offerta l’hanno fatta. Una proposta importante dal punto di vista di economico, che non dovrebbe venir ritoccata ulteriormente. Quindi adesso è tutto nelle mani del calciatore turco e del suo agente. Giornate di attesa quindi, per il club meneghino e i suoi tifosi, Calhanoglu deve scegliere cosa fare nel futuro.

I nomi sulla lista di Massara e Maldini

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan
Il Milan, intanto, sonda anche varie alternative, nel caso in cui il suo numero dieci dovesse decidere di andare via. Un po’ come successo con Gigio Donnarumma. Tanti i nomi fatti negli ultimi giorni, proprio al posto del turco. Rodrigo De Paul è il sogno della dirigenza e l’inserimento di una contropartita, Jens Petter Hauge, potrebbe facilitare il Diavolo nella trattativa con l’Udinese. Poi c’è la pista che porta a Josip Ilicic dell’Atalanta. Lo sloveno infatti è sul mercato, Gian Piero Gasperini è pronto a rinunciare al suo fantasista. L’altra idea invece porta in Spagna, alla Liga, e al possibile scambio tra Milan e Siviglia, con Samu Castillejo e il Papu Gomez interessati.

Ipotesi Djuricic

dirigenza del Milan: Maldini e Massara
L’ultimo nome però è quello di Filip Djuricic del Sassuolo. Il numero dieci dei neroverdi con De Zerbi in panchina nell’ultimo campionato ha disputato un ottimo campionato e potrebbe essere pronto al grande salto, in una big della Serie A. La sua carriera sembrava arrivata a un punto morto, svincolato nel 2018 dalla Sampdoria dopo diverse stagioni a Genova e il prestito a Benevento sempre con De Zerbi in panchina. E’ proprio il tecnico a volerlo in neroverde e rilanciarlo. Adesso all’orizzonte potrebbe esserci proprio il Milan.

x