Milan, Allegri: “La squadra di Pioli fa ottime partite da un anno e mezzo”

Il tecnico della Juventus ha parlato del Milan ha pochi minuti dal calcio d'inizio della partita dello Stadium. Ecco che cosa ha detto

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri, tecnico bianconero. L’allenatore ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli e dell’ottimo lavoro fatto dall’allenatore rossonero. Ecco che cosa ha detto: “Questa sera giochiamo contro una squadra che è in ottima condizione non solo da tre partite ma credo da un anno e mezzo, quasi due, che sta facendo grandi progressi e risultati importanti“.

Poi Massimiliano Allegri ha continuato parlando della sua squadra.

“Contro il Milan dobbiamo fare una gara davvero importante, dal punto di vista tecnico e d’attenzione. Non siamo ancora riusciti a vincere in campionato, abbiamo lavorato per far sì che questa sera sia la prima“.

Poi il tecnico della Juventus ha parlato di Giorgio Chiellini.

“Chiellini? Mi serviva un mancino da quella parte, dato che giochiamo ongi tre giorni ci servono maggiori rotazioni. Stiamo meglio a livello fisico e la vittoria di Malmoe ci ha dato un po’ più di morale. La formazione del Milan? Me l’aspettavo così, infatti l’ho indovinata“.