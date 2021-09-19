Milan, Allegri: "La squadra di Pioli fa ottime partite da un anno e mezzo"
Home > Milan News

Milan, Allegri: “La squadra di Pioli fa ottime partite da un anno e mezzo”

Redazione Il Milanista
MILANO
19 Settembre, 20:45 2021
Il tecnico della Juventus ha parlato del Milan ha pochi minuti dal calcio d'inizio della partita dello Stadium. Ecco che cosa ha detto

[fncvideo id=579482 autoplay=true]

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Milan è intervenuto ai microfoni di Dazn Massimiliano Allegri, tecnico bianconero. L’allenatore ha parlato anche della squadra di Stefano Pioli e dell’ottimo lavoro fatto dall’allenatore rossonero. Ecco che cosa ha detto: “Questa sera giochiamo contro una squadra che è in ottima condizione non solo da tre partite ma credo da un anno e mezzo, quasi due, che sta facendo grandi progressi e risultati importanti“.

Massimiliano Allegri

Poi Massimiliano Allegri ha continuato parlando della sua squadra.

Contro il Milan dobbiamo fare una gara davvero importante, dal punto di vista tecnico e d’attenzione. Non siamo ancora riusciti a vincere in campionato, abbiamo lavorato per far sì che questa sera sia la prima“.

Poi il tecnico della Juventus ha parlato di Giorgio Chiellini.

Chiellini? Mi serviva un mancino da quella parte, dato che giochiamo ongi tre giorni ci servono maggiori rotazioni. Stiamo meglio a livello fisico e la vittoria di Malmoe ci ha dato un po’ più di morale. La formazione del Milan? Me l’aspettavo così, infatti l’ho indovinata“.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 27 Marzo, 17:10 2024
News Milan | Colpo di scena su Antonio Conte! Sky dice che…
Sky Sport ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda le prossime mosse del Milan sulla questione allenatore
Redazione Il Milanista - 14 Agosto, 17:10 2023
De Ketelaere all’Atalanta è fatta: tutti i dettagli della trattativa
Redazione Il Milanista - 14 Agosto, 16:44 2023
Il Milan lavora al vice-Giroud: Ecco i nomi se dovesse partire Colombo
Redazione Il Milanista - 14 Agosto, 16:09 2023
Verrà svelata giovedì 17 agosto, la terza maglia del Milan 23/24
Redazione Il Milanista - 5 Agosto, 19:54 2023
Milan-CDK ad un passo dalla Dea e colloquio telefonico con Gasperini
Redazione Il Milanista - 5 Agosto, 19:00 2023
Ismael Bennacer a lavoro per recuperare prima dall’infortunio
Redazione Il Milanista - 5 Agosto, 18:22 2023
Il Fenerbahçe continua a puntare forte un centrocampista del Diavolo
x