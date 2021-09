Milan, a Torino senza Calabria e Giroud? Le ultime notizie

Le ultime notizie sul Milan, in vista della gara di Torino non sono positive. Ecco gli ultimi aggiornamenti sui rossoneri

Sky Sport ha riportato le ultime notizie sul Milan, in vista del big match della quarta giornata di campionato, il posticipo tra i rossoneri e la squadra di Max Allegri. Pioli sembrava dovesse arrivare alla partita con un unico dubbio, in attacco. Scegliere chi sarebbe sceso in campo titolare tra Ante Rebic o Olivier Giroud. Dubbio che forse potrebbe essere stato sciolto, secondo quello che riporta l'emittente satellitare. Il francese infatti è in dubbio per la trasferta di Torino, non è ancora al meglio fisicamente l'ex Chelsea. La sua situazione verrà monitorata e una decisione arriverà nel pomeriggio, se sarà convocato andrà in panchina. Nella peggiore delle ipotesi come Ibrahimovic non prenderà parte al match con i bianconeri.