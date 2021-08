Messi, fine della storia d’amore: “Non sono pronto per questo addio”

È ufficiale l'addio di Leo Messi al Barcellona, che ha salutato tra le lacrime il club in cui ha scritto e cambiato la storia.

Fine della storia d'amore. Lionel Messi ha salutato il Barcellona , tra le lacrime e gli infiniti applausi dei presenti nella sala stampa del Camp Nou. Un Messi con le lacrime agli occhi, che dimostrano probabilmente che anche lui è umano. Una delle pagine più belle della storia del calcio , chiusa per motivi soprattutto extracalcistici. L'argentino si prepara ora alla sua nuova avventura, che sarà molto probabilmente all'ombra della Tour Eiffel . Leo Messi ha salutato il suo popolo con le ultime parole d'amore da uomo blaugrana , ma il legame non terminerà mai. È solo un arrivederci, come ammesso dal sei volte pallone d'oro.

"Negli ultimi giorni ho pensato a cosa potessi dire. La verità è che non mi veniva in mente nulla, sono bloccato. È molto difficile dopo tanti anni, dopo aver vissuto tutta la mia vita qua, non ero preparato. Lo scorso anno quando ci fu il caso del burofax ero più convinto, ma quest'anno no. Ero convinto che avessimo continuato a vivere nella nostra casa, era quello che volevamo. Rimanere a casa nostra e continuare a goderci la nostra vita a Barcellona, sia in termini sportivi che in termini quotidiani. Oggi mi tocca dire addio a tutto questo. Sono stati molti anni, arrivai da piccolissimo. Dopo 21 anni me ne vado con mia moglie e con i miei tre bambini catalani-argentini...non posso essere più orgoglioso di tutto quello che ho fatto in questa città. ​Passeranno i prossimi anni ma torneremo, questo è quello che ho promesso ai miei figli. Devo solo ringraziare tutti per quello che abbiamo vissuto. Sono cresciuto con i valori di questo club.