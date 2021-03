Massaro: “Ibra può trascinare il Milan in Champions”

MILANO – L’ex centravanti Daniele Massaro, che in carriera ha vestito sia la maglia del Milan che della Fiorentina e oggi ricopre il ruolo di Brand Ambassador per la società rossonera, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano Libero: “Il Milan deve ritrovare vigoria ed entusiasmo, anche se è ancora alle prese con tante assenze. I rossoneri hanno avuto un approccio sbagliato a qualche partita e forse hanno perso un po’ di autostima, specialmente dopo le sconfitte contro Napoli e Manchester United. Pioli purtroppo non ha mai avuto a disposizione la rosa al completo, ma l’obiettivo minimo resta quello di entrare in Champions League e la squadra è in piena corsa per questo traguardo. Ibra? E’ stato importantissimo per i giovani, soprattutto per far capire cosa significhi indossare la maglia del Milan. Fa ancora la differenza e i suoi gol possono trascinare il Milan nell’Europa che conta”.

SU VLAHOVIC – “Ha delle grandi doti e sta avendo una crescita notevole. Mi ha colpito la fame che ha nel migliorarsi ogni giorno. Ho sentito parlare dell’interesse del Milan. In coppia con Ibrahimovic sarebbe tanta roba…”.

LA CRISI DEL CALCIO ITALIANO – “Ai miei tempi, la qualità che c’era nel campionato italiano era altissimi, infatti tutti i calciatori volevano giocare in Serie A. Adesso, purtroppo, non abbiamo giovani con esperienza internazionale e siamo inferiori qualitativamente a quelle 4-5 squadre che in Champions League arrivano tutti gli anni sino in fondo”.

IL GIOCATORE IN CUI SI RIVEDE – “Forse Cutrone, quando giocava a Milano ed entrava faceva la differenza. Mi rivedevo in lui. Mi spiace che non abbia capito cosa si sia fatto sfuggire lasciando il Milan. Tutti lo adoravano qui, peccato abbia scelto di andar via. Si è perso la grande opportunità di fare una carriera straordinaria con i colori rossoneri”.