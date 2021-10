Mondiale ogni due anni? Maldini: ‘Non una buona idea’

Anche Paolo Maldini, dirigente del Milan, si è espresso sull'idea di giocare i Mondiali ogni due anni. Ecco le sue parole

Parla all'Ansa Paolo Maldini, parla del progetto della Fifa di organizzare i Mondiali ogni due anni. Scelta che non trova d'accordo il direttore tecnico del Milan, che ha posto l'attenzione sulla salute dei calciatori, argomento sempre più dibattuto visto il gran numero di partite, che aumentano di anno in anno: "Giocare i Mondiali ogni due anni non credo che sia una buona idea, per come la vedo io. Toglie l'importanza all'evento sportivo più unico al mondo, senza dimenticare che andrebbe a cancellare una tradizione ormai centenaria. Mi auguro, da uomo di sport, che FIFA voglia abbandonare questo progetto sbagliato".