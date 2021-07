Leao sacrificato per il trequartista? Il portoghese porterebbe 25 milioni

Nella ricerca per il trequartista che il Milan sta portando avanti, potrebbe essere sacrificato Rafael Leao.

Redazione Il Milanista

Continua in maniera incessante il mercato in casa Milan. La dirigenza rossonera sta portando avanti numerose trattative, sia in entrata che in uscita, per completare la rosa di Stefano Pioli. Sono tanti gli acquisti già conclusi fin qui e, nonostante gli addii dolorosi di Donnarumma e Calhanoglu, il Milan ha saputo muoversi in maniera ottimale sul mercato. Mancano, però, ancora gli ultimi tasselli, su tutti il terzino destro che dovrebbe fare il vice Calabria e il trequartista titolare, oltre eventualmente ad un altro centrocampista e ad una punta giovane.

Non solo entrate, però, dato che per mettere a segno il grande colpo sulla trequarti è necessario fare una cessione altrettanto importante. A tal proposito l'indiziato numero uno a lasciare Milano continua ad essere Rafael Leao. L'attaccante portoghese classe 1999 non ha rispettato le aspettative in questo biennio in rossonero, nonostante in alcuni casi abbia fatto vedere sprazzi del suo immenso talento. Le sue qualità non sono in discussione, ma il problema di una continuità mai trovata e un posto da titolare praticamente impossibile da garantire portano Leao sempre più lontano da Milanello.

Le offerte

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sportil Milan sarebbe propenso a lasciarlo partire per poi lanciare l'assalto ad un big della trequarti. Su Rafael Leao, oltre al sondaggio italiano della Lazio, ci sono soprattutto alcuni club di Premier League interessati. Il suo agente Jorge Mendes ha incontrato già alcune società, e ha riscontrato l'interesse dell'Everton e del Wolverhampton. La dirigenza rossonera, però, è stata abbastanza chiara: per Leao non ci sono sconti, andrà via solo per un'offerta dai 25 milioni in su. Una richiesta importante, per un giocatore che è comunque parte del progetto rossonero nonostante le difficoltà avute in questi primi due anni. La sua cessione permetterebbe al Milan di lanciarsi su giocatori come Vlasic o Ziyech, per cui l'esborso sarebbe importante.