Leao e il mercato: contro il Nizza per convincere il Milan

Questa sera il Milan affronterà il Nizza in amichevole, una nuova occasione per Rafael Leao, il portoghese però potrebbe partire

Una nuova amichevole per il Milan , il club meneghino ha già definito la sua 'road map' del precampionato. Un calendario fitto d'impegni, perché la nuova stagione è già alle porte, il calendario della Serie A è stato presentato è l'esordio sarà il 23 agosto contro la Sampdoria di Roberto D'Aversa. Questa però sarà anche la stagione del ritorno in Champions League, obiettivo voluto fortemente e poi centrato all'ultima giornata dello scorso campionato. Eppure tiene banco sempre il mercato, inevitabile a dire il vero.

Maldini e Massara hanno già concluso diversi colpi: Maignan e Olivier Giroud e Ballo-Touré, i riscatti di Tomori e Tonali e il ritorno di Brahim Diaz. Il club meneghino ha speso una cifra vicina ai 60 milioni di euro e adesso è tempo di uscite per poi poter tornare a pensare a nuovi innesti, i rossoneri infatti hanno bisogno ancora di rinforzi soprattutto sulla trequarti. Ma non ci sono solo i nuovi arrivi, anche le cessioni sono di primaria importanza e tra i nomi uscita oltre a Hauge e Castillejo, c'è anche Rafael Leao. Per il portoghese queste amichevoli, sia quelle già giocate che quella contro il Nizza sono importantissime, per riuscire a convincere il club meneghino a non cederlo, dato che la punta vorrebbe restare in Italia, a Milano.