Milan, Kessie sempre più lontano: la reazione dei tifosi

Per l'ivoriano ci si trova in una situazione di stallo preoccupante. Le esose richieste dell'entourage del calciatore rendono la trattativa molto complicata. Qualche settimana fa il Presidente si era espresso in una certa maniera: "Appena torno (dalle Olimpiadi di Tokyo ndr) sistemiamo tutto, Voglio restare al Milan".

Nonostante la dichiarazione d'amore del numero 79 rossonero, non si è arrivati ancora ad una fumata bianca. I tifosi del Diavolo non hanno preso bene questo comportamento del centrocampista classe 1996, come dimostrano i commenti sui social. Abbiamo raccolto per voi quelli più duri e anche quelli più divertenti<<<