Jean-Pierre Papin: il Milan e Giroud. Ecco che cosa ha detto il francese

L'ex storico attaccante del Milan, Jean-Pierre Papin, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha parlato dei rossoneri e di Giroud

"Il Milan? Avete visto il Borussia Dortmund? Loro scovano talenti, li fanno crescere e giocare e poi quando li vedi giocare divertono sia in Germania, che in Europa. Credo che la strada migliore per i rossoneri sia questa, è quella giusta per tornare in alto. Il Milan li sta seguendo. Io ho l’impressione che la bussola del mercato rossonero sia una sola: la qualità. Se guardiamo a quanto fatto da Maldini finora, è chiaro che lui non prende calciatori tanto per prenderli, ma perché è sicuro e convinto di quello che possono dare alla squadra, del loro talento. Magari non subito, anche tra qualche anno. E' una strategia che sta dando i suoi frutti, Maldini sta avendo ragione. Io non so se Adli si rivelerà un colpo, o meno, parlerà il campo. Però se guardiamo alla filosofia sul mercato, questa è un'operazione che sposa questa filosofia dei rossoneri".