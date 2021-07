Insigne non ha ancora rinnovato: Maldini osserva interessato

Può diventare una grande occasione di mercato per il Milan Lorenzo Insigne, che non ha ancora rinnovato con il Napoli.

Redazione Il Milanista

Sarà un calciomercato molto strano quello che vivremo in questa sessione estiva, e per questo motivo non sono esclusi clamorosi colpi di scena. Il Milan ne ha già forniti due visti gli addii, prevedibili ma comunque dolorosi per le modalità, di Gigio Donnarumma direzione PSG e Hakan Calhanoglu direzione Inter. Allo stesso tempo, però, la società rossonera tiene d'occhio tante situazioni che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie occasioni durante il mercato.

Una di queste riguarda Lorenzo Insigne, capitano e simbolo del Napoli, oltre che napoletano di nascita. Il talento azzurro si sta rivelando uno dei grandi protagonisti degli Europei in corso, con il gol segnato con il tiro a giro durante la sfida contro il Belgio che ha fatto ricredere anche i più scettici. Il talento del capitano partenopeo non è assolutamente in discussione, e sotto la guida di Gennaro Gattuso ha trovato anche quella continuità che gli era mancata fin qui. Non è un caso, infatti, che questa appena conclusa sia stata la miglior stagione della sua carriera.

Non c'è ancora il rinnovo

Insigne, però, non ha ancora trovato l'accordo con il Napoli per prolungare il suo contratto in scadenza nel giugno 2022. Le trattative al momento sono ferme, e solo al termine dell'Europeo ci sarà un incontro con De Laurentiis per discuterne. Nel frattempo il patron azzurro ha parlato della situazione del suo Capitano: "Insigne è un prodotto del vivaio. Se viene da me e mi dice che si è stancato e non vuole relegarsi e girare l'Europa, sarà una sua decisione, non certo nostra".

Maldini nel frattempo osserva interessato la situazione, e potrebbe lanciare l'assalto al 10 della Nazionale qualora la situazione dovesse farsi difficile tra il calciatore e il club partenopeo. Secondo quanto riportato da SportMediasetil Milan potrebbe proporre ad Insigne un contratto da 4,5 milione a stagione, uno in più di quanto gli offre al momento il Napoli. Il cartellino del calciatore, invece, andrebbe a costare circa 20/25 milioni, vista la sua situazione contrattuale. Non c'è ancora una vera e propria trattativa, ma il Milan osserva interessato.