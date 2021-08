Ilicic è il nome caldo: lui vuole partire, il Milan è pronto a chiudere

Il nome di Josip Ilicic è al momento il più caldo in orbita Milan. Il giocatore vuole lasciare Bergamo, pronto l'affondo.

Continua il mercato del Milan, che piunta a chiudere nel più breve tempo possibile la campagna acquisti. L'obiettivo, infatti, è mettere a disposizione di Stefano Piol la rosa completa per l'inizio del campionato, salvo ovviamente occasioni di fine mercato. Per questo motivo Maldini e Massara stanno cercando di ultimare gli ultimi tasselli, portando avanti più trattative. Da portare necessariamente a Milano ci sono un terzino destro che faccia il vice Calabria, con Diogo Dalot sempre in pole, e un trequartista, dove nelle ultime ore la situazione sembra essere in definizione.

Ilicic il nome caldo

Il nome più caldo, infatti, è tornato quello di Josip Ilicic. Il fantasista sloveno è in uscita dall'Atalanta, come confermato anche dalle stesse parole di Gian Piero Gasperini. Queste le dichiarazioni del tecnico degli orobici: "Ilicic, alla fine della scorsa stagione, ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze, ma ha fatto la preparazione in modo straordinario. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo di più, questo è indice di ottima salute e non ha saltato neanche un minuto di allenamento, non ha mai imprecato su niente. Si sta preparando perché ha voglia di trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante. Io rispetto la volontà di Ilicic di fine stagione, ora si sta allenando molto bene. C’è un mese di mercato, ora l’intenzione è quella, il mercato non è particolarmente mosso ora, non so cosa succederà l’ultima settimana ma sì sta preparando molto bene".

Il Milan pare abbia deciso di puntare forte su di lui, e pertanto è diventato il grandeo obiettivo per l'attacco. Da limare però gli ultimi dettagli con l'Atalanta, dato che non è ancora stato trovato un accordo. I rossoneri non vorrebbero dare agli orobici l'indennizzo di 5 milioni richiesto, in quanto preferirebbero pagare rinunciando al 50% a cui hanno diritto rispetto alla cessione di Pessina. L'Atalanta, al momento, non ha avallato questa opzione, ma l'impressione è che la fumata bianca sia vicina. L'arrivo di Ilicic, comunque, non esclude l'arrivo di un altro fantasista, dato che nelle intenzioni della società lo sloveno sarebbe un'opzione per la destra.