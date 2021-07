Il nome di Ilicic regge ancora: è lui l’alternativa a Vlasic

È sempre Ilicic il primo nome qualora fallisca l'assalto a Nikola Vlasic, la trattativa con l'Atalanta è ancora aperta.

Redazione Il Milanista

Continua la ricerca del trequartista da parte di Maldini e Massara. È stato riportato a Milano Brahim Diaz, ma non può bastare lo spagnolo per rinforzare la trequarti. Tra le linee infatti, dopo la partenza di Calhanoglu, serve un giocatore quanto meno della stessa esperienza del turco, se non maggiore. La dirigenza rossonera sta vagliando numerosi profili, ma dovendo fare operazioni solo in prestito con diritto o obbligo di riscatto non è semplice convincere le varie società.

Il primo nome sulla lista continua ad essere Nikola Vlasic del CSKA Mosca, ma il club russo non ha alcuna intenzione di accontentare il Milan sulle condizioni della trattativa. Il Diavolo, infatti, propone un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, per una cifra totale di circa 25 milioni. No secco dei russi, che per il fantasista croato chiedono la cessione a titolo definitivo per almeno 30 milioni di euro. Per questo motivo la trattativa non è ancora decollata, e pertanto il Milan sta seguendo le alternative per non farsi trovare impreparata. Subito dopo Vlasic il nome che è più in alto nelle gerarchie rossonere è quello di Josip Ilicic, che è in uscita dall'Atalanta dopo i malumori avuti con Gasperini nella scorsa stagione.

La situazione

Il fantasista sloveno ha avallato da tempo la possibilità di vestire la maglia rossonera. Il Milan, infatti, segue da tempo il fantasista e ha già più volte discusso con il suo entourage. Il problema resta l'Atalanta, che non ha nessuna intenzione di liberare Ilicic ha prezzo di saldo e chiede per lui circa 6 milioni di euro. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta facendo le opportune valutazioni, essendo un giocatore comunque di una certa età. Un investimento importante per il Diavolo, che deve fare attenzione e non può permettersi errori. Il nome di Ilicic continua comunque a reggere, e lui la prima alternativa in caso di mancato arrivo di Vlasic.