Ilicic spinge per andare al Milan, ma i rossoneri non sono ancora sicuri

Continua la trattativa tra Milan e Atalanta per Josip Ilicic, con lo sloveno che sta spingendo per vestire rossonero.

Redazione Il Milanista

Non c'è tempo di fermarsi per la dirigenza del Milan, saranno settimane di fuoco da qui fino alla fine della sessione di calciomercato estivo. Fin qui Maldini e Massara hanno condotto in maniera egregia numerose trattative, portando a Milano giocatori importanti e utili alla causa. Ora, però, bisognerà fare l'ultimo sforzo per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e dare la possibilità al tecnico di avere alternative importanti per poter ruotare i titolari. Bisognerà necessariamente intervenire ancora sull'attacco, dove è tornato Brahim Diaz ed è arrivato Giroud per sostituire Mandzukic. Bisognerà rimpiazzare Hakan Calhanoglu, e quella è probabilmente la trattativa più difficile. Inoltre, qualora dovesse partire anche Castillejo, sarebbero due gli innesti nel reparto offensivo.

Ilicic vuole il Milan

Uno dei giocatori più seguiti in queste settimane dai dirigenti rossoneri è sicuramente Josip Ilicic. Lo sloveno sarebbe in grado di giocare sia sulla trequarti che sulla fascia destra e rappresenterebbe un'ottima opzione per mister Pioli. La trattativa tra Milan e Atalanta va avanti ormai da settimane, anche se non è stato ancora trovato l'accordo per il trasferimento dello sloveno. Come riportato da Tuttosport Ilicic sta spingendo per il suo trasferimento al Milan e ha chiesto la cessione all'Atalanta. Gli orobici chiedono per il fantasista circa 8 milioni di euro, una cifra che il Milan non ha nessuna intenzione di spendere.

I rossoneri, infatti, non sono convinti di investire una tale somma su un giocatore già così avanti con l'età, e puntano a chiudere la trattativa a cifre inferiori. La proposta del Diavolo potrebbe essere quella di un piccolo indennizzo e, in aggiunta, la rinuncia alla percentuale che il Milan vanta sull'eventuale cessione di Matteo Pessina da parte dell'Atalanta. Una trattativa che potrebbe essere molto rapida qualora il Milan dovesse decidere di affondare, cosa che almeno per il momento non è nelle intenzioni dei dirigenti rossoneri.