Il Milan mette gli esterni sul mercato: obiettivo fare cassa

Il mercato del Milan passa anche dalle cessioni, dopo i tanti colpi in entrata, questo è l'obiettivo Maldini e Massara

Samu Castillejo e il Milan sono ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato, non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. E la società rossonera è alla ricerca di un esterno a destra, al posto proprio dello spagnolo. E sulle tracce del calciatore, ci sono diverse squadre spagnole: Espanyol, Getafe, Valencia e Celta Vigo. Si profila quindi un ritorno in patria per l'ala destra, il Milan dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. E sono già tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo.

Castillejo una cessione necessaria

Il club meneghino lascerebbe partire il suo esterno davanti ad un'offerta tra i 5 e i 10 milioni di euro. Tutte le pretendenti per il giocatore, nativo di Malaga, sono quindi avvertite. Castillejo è in vendita, ma il Milan 'ha attaccato il cartellino con il prezzo sopra'. Una scelta ben precisa quella del Diavolo, perché Maldini e Massara hanno già realizzato diversi colpi in entrata, Da Maiganan a Giroud, passando anche per Ballo-Touré e i riscatti di Tomori e Tonali. Quindi adesso è tempo di fare casse, per poi tornare a pensare a nuovi possibili innesti.

Un altro esterno in vendita

Anche in questo senso vanno lette le indiscrezioni di mercato legate a Hauge e Leao. Uno dei due dovrebbe lasciare la squadra rossonera. Entrambi piacciono all'esterno, in Germania in norvegese e in Inghilterra l'ex Lille. Eintracht Francoforte e Wolfsburg hanno messo gli occhi sull'ex Bodo Glimt, i primi hanno già fatto la loro mossa mettendo sul piatto 7-8 milioni di euro, ma il Milan vuole il doppio, 15 milioni di euro anche se a 12-13 potrebbe anche chiudersi. Mentre Leao è finito nel mirino del Wolverhampton