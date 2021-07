Il Milan e il rinnovo di Kessie: ora ci pensa una big inglese

Strada in discesa per il rinnovo di Kessie? Non proprio anche perché una big inglese pensa al centrocampista rossonero

Redazione Il Milanista

Diverse le questioni in sospeso per il Milan e la sua dirigenza e quella che adesso preoccupa di più è quella legata al Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è risultato essere assolutamente fondamentale nell'ultima stagione, imprescindibile per Stefano Pioli. Oltre ad essere diventato uno dei leader carismatici della squadra. Ma il suo contratto è in scadenza nel 2022 e i lavori per il rinnovo sono iniziati. Distanza tra domanda e offerta che il Diavolo sta cercando di colmare. L'agente dell'ivoriano è a Milano e in settimana dovrebbe incontrare Maldini e Massara.

La differenza di vedute sul rinnovo contrattuale

Si parte dalla richiesta di 6 milioni di euro a stagione, mentre il club meneghino ne ha messi sul piatto 5,5 bonus compresi. Distanza minima sì, ma c'è un problema. Il Presidente vorrebbe 6 milioni senza bonus, il Milan nella sua ultima proposta si è avvicina alle richieste del giocatore grazie all'inserimento di bonus personali e di squadra. Un differenza di vedute che per ora è un ostacolo e inoltre l'ivoriano non ha fretta di chiudere, anche se la sua priorità è la squadra rossonera. E' attualmente impegnato alle Olimpiadi dove è già arrivato l'esordio con goal con la sua nazionale. Al rinnovo ci penserà al suo ritorno in Italia, per ora ha incaricato il suo agente.

L'interesse dalla Premier League

Una situazione che però si complica sempre di più con il passare dei giorni. Anche perché la Gazzetta dello Sport ha riportato dell'interesse del Liverpool di Jurgen Klopp per il centrocampista. Non è una novità che il giocatore piaccia in Premier League e Kessie fa leva su questo con il Milan per il rinnovo contrattuale. Intanto il fondo Elliott ha dato l’ok all’area tecnica per discutere il prolungamento del contratto del centrocampista. Tassello fondamentale per provare a chiudere in tempi brevi.