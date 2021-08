Hauge all’Eintracht Francoforte, ci siamo: la cessione è ad un passo

Addio ormai definivo tra il Milan e Hauge, con il norvegese che è volato in Germania per accasarsi all'Eintracht.

Redazione Il Milanista

Il mercato del Milan si sta sbloccando anche in uscita dopo aver fatto i fuochi d'artificio con i nuovi acquisti. Dopo gli addii definiti ad inizio mercato di Gigio Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Diego Laxalt, oltre a Diogo Dalot che è tornato il Manchester United, oggi è stato il turno di Mattia Caldara. Il difensore, che era tornato a Milanello dopo l'ultima stagione in prestito all'Atalanta, ha lasciato nuovamente Milano e si è accasato al Venezia. Con i lagunari l'accordo è stato trovato per un prestito con diritto di riscatto, già annunciata la definizione dell'affare. Resta in uscita Andrea Conti, per cui però darà necessario l'arrivo di un altro terzino destro prima di sbloccare la sua cessione. Sul terzino restano vigili la Sampdoria in Serie A e il Parma in Serie B.

Hauge pronto all'addio

Nel frattempo si è sbloccata, in maniera probabilmente definitiva, un'altra cessione. Jens Petter Hauge, infatti, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. L'esterno norvegese ha raggiunto la Germania in queste ore, e affinché si possa procedere alle ufficialità di rito per l'operazione si sta attendendo le'esito delle visite mediche del calciatore. Operazione in prestito con obbligo di riscatto che porterà al Milan una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Una grande occasione per Hauge, che in Bundesliga dovrebbe avere più occasioni di quelle avute in Italia con la maglia rossonera, nonostante stia lasciando comunque un buon ricordo.

Hauge è finito ai margini del progetto di Stefano Pioli negli ultimi mesi della stagione, nonostante non siano mancati dei momenti importanti nel corso del campionato. Tra i due eventi da segnalare sicuramente il gol al Napoli nella vittoria del match d'andata e il gol del pari segnato contro la Sampdoria a San Siro nel rush finale all'obiettivo Champions League. Un calciatore che avrà sicuramente un ottimo futuro, ma che per esplodere è dovuto andare necessariamente via da Milano.