Il governo tende la mano ai club, definita la nuova capienza degli stadi

Passo avanti importante nella riapertura degli stadi in vista della prossima stagione, con il governo che ha dato il suo ok.

Redazione Il Milanista

Passo in avanti importante per la riapertura degli stadi. Il governo ha teso la mano verso le esigenze dei club, e ha approvato i nuovi provvedimenti per la capienza degli stadi in vista della prossima stagione. Dopo aver ricevuto parere positivo dal Comitato tecnico scientifico, anche il Consiglio dei Ministri ha dato il suo assenso alla riduzione del metro di distanziamento negli impianti sportivi all'aperto in zona bianca, ma sempre con l'obbligo di green pass. Per i palazzetti, invece, la quota è stata portata al 35%. Riapertura quindi degli stadi in zona bianca al 50% della capienza, con disposizione a scacchiera e con ingressi permessi esclusivamente dopo aver mostrato il green pass.

Il commento di Dal Pino

Dopo il provvedimento sono arrivate le parole di Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "La decisione del Consiglio dei Ministri di oggi è un primo passo in avanti verso l'obiettivo che ci siamo posti di riavere al più presto i nostri stadi pieni, il riempimento a scacchiera ci permetterà un avvio di stagione con un 50% effettivo. Ringraziamo il Governo per questa decisione, ora dobbiamo con urgenza proseguire con le misure suggerite da noi e dalla Figc per aiutare il nostro settore a fronteggiare le perdite causate dal covid-19".

Le parole della Vezzali

Anche il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali ha commentato questo provvedimento del governo, che non può che lasciare soddisfatto il mondo dello sport italiano. Ecco le sue parole: "Ringrazio il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i colleghi del Governo per aver accolto le richieste che ho avanzato e che miravano a dare risposte sulle modalità per garantire il graduale ritorno alla normalità per l’accesso del pubblico agli impianti sportivi. È un risultato auspicato non soltanto dalle componenti istituzionali e sportive, ma da tutti gli appassionati italiani ed è uno dei punti più significativi tra quelli affrontati nel corso degli incontri che ho avuto in questi giorni con i presidenti federali e quelli delle Leghe di calcio, pallacanestro e pallavolo, in un clima di assoluta trasparenza e collaborazione".