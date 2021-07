Giroud e l’esordio con il Milan, c’è la data per la prima in rossonero

E' il giorno delle visite e poi l'ufficialità con il Milan, ma c'è già la data dell'esordio di Olivier Giroud in maglia rossonera

E' il giorno delle visite mediche, poi l'idoneità sportiva e la firma sul contratto. Olivier Giroud sta per legarsi al Milan , per i prossimi due anni a 4 milioni di euro a stagione , bonus compresi. Sul suo contratto però c'è anche una clausola per un altro anno in rossonero. Per il momento però l'attaccante francese e il club meneghino hanno un accordo fino al 2023. Sono ore di attesa, il calciatore alle 8:00 era alla 'madonnina', prima tappa del suo primo giorno meneghino. Poi raggiungerà Casa Milan dove lo aspettano Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara e se ci sarà tempo, prima della classica intervista sul canale tematico rossonero, farà un salto a Milanello dove conoscerà sia Pioli, che i suoi prossimi compagni di squadra.

Quello di Giroud sarà anche un arrivederci. Continuerà le sue vacanze, per poi far ritorno in Italia il 26 luglio, insieme a Mike Maignan e Ante Rebic. C'è però già la data del suo esordio in rossonero, non in una gara ufficiale però. L'attaccante dovrebbe prendere parte all'amichevole contro il Nizza del prossimo 31 luglio. Partita che si giocherà nella sua Francia e per i tifosi è già partito il countdown, l'attesa è tanta e l'impressione è che il Diavolo abbia piazzato il colpo in attacco. Il calciatore giusto, quello in grado di non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic, oppure giocare in tandem con lo svedese.