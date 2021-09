Gazzetta dello Sport | Prima pagina: Milan, ‘Il ritorno del Diavolo’

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla gara di questa sera del Milan contro il Liverpool

Torna il Milan in Champions League, torna nella massima competizione europea per club dopo sette anni. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille, ma questo non fermerà la squadra rossonera, stando alle parole di Stefano Pioli: "Zlatan sarebbe sceso in campo titolare. Ci può stare il suo infortunio dopo 4 mesi di stop. Un'infiammazione che gli ha impedito di allenarsi, magari anche il campo di San Siro ha influito. Abbiamo tante partite inutile rischiare, anche perché abbiamo tante soluzioni di livello, io penso sempre a un Milan con lui in campo è quello che voglio, è quello che vuole lui. Siamo coperti, siamo ovviamente dispiaciuti soprattutto per lui".

Pioli sa cosa vuole dai suoi

Il tecnico del club meneghino, ha dimostrato di avere le idee chiare per la gara di Anfield: "Dovremo essere intelligenti. Il Liverpool è sempre aggressivo, non aspetta, dovremo essere bravi a saltare la loro pressione con il palleggio o con un lancio lungo. Poi serviranno anche giocate ad alto tasso tecnico. Il nostro è un girone molto difficile, non c'è una gara difficile o una più semplice. Per noi è una grande opportunità. Abbiamo rispetto degli avversari, ma crediamo nelle nostre capacità".

Milan tra dubbi e certezze

Senza Ibra davanti e con il dubbio Tonali-Bennacer in mezzo al campo. Se l'assenza dello svedese è sicura (rimasto a Milan a scopo precauzionale), quella del centrocampista ex Brescia non è scontata, ma attualmente l'algerino sembra essere davanti. Andrà a ricomporsi la coppia di centrocampo titolare in Inghilterra per i rossoneri, almeno stando alle ultime indiscrezioni sul match di Anfield. Non erano mai scesi in campo dal primo minuto insieme, in questa stagione, Kessie e Bennacer. Il primo fermato da un problema fisico, il secondo invece non ha svolto tutta la preparazione estiva a causa del Covid e solo ora è riuscito a ritrovare la migliore condizione.