Gazzetta dello Sport | ‘Adli e Faivre in anticipo: l’antidoto ai dubbi di Kessie’

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul futuro di Franck KEssie e ipotizza le prossime mosse del Milan

Un rinnovo che non è ancora arrivato, e forse non arriverà. Perché non si registrano passi avanti. Il Milan e Franck Kessie sono fermi sulle loro posizioni, una forbice di distanza tra proposta e offerta difficilmente colmabile in questo momento. Il Diavolo non può permettersi di assecondare le richieste del Presidente e inoltre la dirigenza del club è convinta di aver offerto al giocare un accordo più che soddisfacente. Tante parole dette e scritte finora, soprattutto quella del calciatore, che aveva giurato amore eterno al club meneghino, un amore che evidentemente non vale i 5 milioni di euro a salire (fino a 6,5) per i prossimi 5 anni. Un amore che invece, sempre secondo il mediano e il sua agente, dovrebbe pesare 7/8 milioni più bonus. Evidentemente anche l'amore ha un peso e una misura...

La contromossa del Milan

Una situazione che ricorda molto quelle di Calhanoglu e Donnarumma, ex calciatori del Milan e oggi in forza all'Inter e al PSG, con un'aggravante però. Le parole di amore per il Diavolo di quest'estate. Un comportamento che lasciato basiti sia Maldini e Massara, che i tifosi rossoneri. Nessuno si aspettava questo tipo di situazione. Il Diavolo come detto non ha intenzione di cedere e ha iniziato a guardarsi intorno e se Kessie dovesse andare via ha già in mano due soluzioni.

Kessie e le due idee per consolarsi

Una indubbiamente più vicina: Yacine Adli, già acquistato nella passata sessione estiva di mercato e lasciato in prestito per un anno al Bordeaux. Potrebbe essere anticipato il suo arrivo a Milanello a gennaio. Ma non basta, perché secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono tornati su Romain Faivre del Brest. Obbiettivo a lungo inseguito e mai arrivato a Milanello. Il Milan quindi è pronto a rispondere ai dubbi di Kessie con due nuove pedine.