Gazz. dello Sport | Milan: ‘Fasce sempre più verdi: da Calabria a Kerkez’

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha fatto il punto sui terzini del Milan a disposizione di Stefano Pioli

Redazione Il Milanista

Un terzino è stato preso e presentato e uno deve ancora arrivare. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha fatto il punto sugli esterni bassi del Milan e sulla loro età. Tutti under 25 gli esterni a disposizione di Stefano Pioli, a partire dai due titolari inamovibili: Davide Calabria (24 anni) e Theo Hernandez (23). A questi si aggiunge la prima alternativa a sinistra Fodé Ballo-Touré (24 anni) presentato ieri alla stampa. E poi ci sono i giovanissimi: Kerkez (17 anni) Ha impressionato nell'amichevole con la Pro Sesto mettendo a segno una doppietta e poi c'è Kalulu (21 anni), che si è già messo in mostra con la prima squadra nell'ultima stagione. E attualmente è impegnato alle Olimpiadi con la sua Francia.

Conti sempre in uscita

Nel novero dei terzini non va però contato Andrea Conti (27 anni), l'ex Atalanta e Parma è in uscita dal club meneghino. Fuori dai progetti della società e di Stefano Pioli piace a Sampdoria e Genoa. Il calciatore da canto suo preferirebbe vestire la maglia blucerchiata, perché ritroverebbe Roberto D'Aversa in panchina, l'allenatore che lo ha richiesto e avuto in gialloblù nella passata stagione. Ovviamente però tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno al Diavolo. In ogni caso Conti non resterà a Milanello, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2022.

Manca un'alternativa a destra

Per un terzino che a destra è in uscita, uno dovrà per forza arrivare. Manca un'alternativa a Davide Calabria, Kalulu come detto è impegnato con la Francia e rientrerà ad agosto in Italia. Maldini e Massara continuano a seguire due piste di mercato. La prima porta a Diogo Dalot, la seconda a Alvaro Odriozola del Real Madrid. L'idea è quella di un nuovo prestito con diritto di riscatto, vero e proprio 'filo rosso' che unisce tutte le trattative di questa sessione di mercato. Gli inglesi per ora non sembrano disposti a cedere al Diavolo, anche se Dalot vorrebbe tornare in Italia. Più accomodante invece il Real Madrid.