Ex Milan, Paquetà trascina il suo Brasile in finale di Copa America

L'ex calciatore del Milan, oggi in Francia, segna il goal che permette al Brasile di accedere alla finale di Copa America

Redazione Il Milanista

Segna Lucas Paquetà, come ai quarti di finale. Segna contro il Perù e lancia il suo Brasile in finale di Copa America. E' risultato essere fondamentale l'ex Milan, come mai successo in Italia. Arrivato a Milano, portato da Leonardo, e le aspettative su di lui erano tantissime, come lui stesso ha confidato. Tanta la pressione che ha influito tantissimo sulla sua avventura in SerieA e solo Gennaro Gattuso è riuscito a sfruttare al meglio il suo talento. Una meteora, perché Paquetà in rossonero ha fatto bene soltanto per mezza stagione, la prima, poi tanti, tantissimi dubbi su di lui. Fino alla cessione al Lione.

La consacrazione con Rudi Garcia

In Francia però è rinato, grazie anche a Rudi Garcia. un calciatore 'nuovo' rispetto a quanto visto e le sue prestazioni gli sono valse la convocazione in Copa America, dove è risultato essere decisivo. E proprio il tecnico francese in passato sull'ex Milan si è espresso in questo modo:

"Paquetá è molto bravo, fornisce tanti assist e in campo ha un ottimo feeling con Depay. Aiuta i compagni e ha un grande spirito di squadra, questo aspetto è la sua grande forza. Lucas segna e qualche volta non dimentica di giocare anche per se stesso. Si fa trovare pronto in area ed è dotato di un ottimo tiro da fuori, ce ne sono davvero pochi come lui. È interessante vederlo maggiormente vicino alla porta, anche se certamente serve equilibrio".

Le cifre del trasferimento dal Milan alla Francia

Il Lione lo ha acquistato nella scorsa sessione estiva di mercato. Investimento da 20 milioni di euro e a chi accusava il presidente Aulas di aver speso troppo, il diretto interessavo rispondeva che il Milan aveva speso il doppio per strapparlo al Flamengo.