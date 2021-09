Donnarumma e Maignan: numeri della stagione a confronto

La stagione di Gigio Donnarumma al PSG non è iniziata sotto i migliori auspici, il Milan invece si gode il suo nuovo portiere

Un tira e molla lungo tutto un anno, un tira e molla che ha portato a un addio doloroso. Gigio Donnarumma non è più il portiere del Milan. Ha salutato la squadra rossonera da Campione d'Europa, da miglior calciatore dell'ultimo Europeo. Un addio consumato proprio durante la competizione, in estate. Un strappo che ai tifosi rossoneri ovviamente non è piaciuto, apprezzata invece la posizione della società che ha deciso di non piegarsi alle altissime richieste del ragazzo e del suo agente. Nonostante le parole di Raiola suo suo assistito: "Donnarumma e i tifosi? Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Non è un traditore, non c'è stato nessun tradimento, lui ha ha fatto una scelta di vita. Poteva andare via già 4 anni fa, ma alla fine ha scelto di restare. Se la Juventus ci ha pensato? Credo che oggi Donnarumma per i bianconeri sia un grande rammarico, ma non solo per loro".

Che succede a Parigi?

Eppure la stagione di Gigio in terra transalpina non è iniziata nel migliore dei modi, anzi. Non è un titolare per mister Pochettino, gli viene preferito Keylor Navas. Anche per una questione interna di spogliatoio. Gli spifferi che arrivano dalla Francia raccontano di uno spogliatoio spaccato, con un 'clan' che prevale sugli altri: quello dei sudamericani e che spinge per Navas. Situazione particolare perché Donnarumma nel giro di poche settimane è passato passato dall'essere il miglior calciatore dell'Europeo (anche tra quelli di movimenti) e campione d'Europa con la nazionale di Mancini a riserva di extra-lusso. E secondo le ultime indiscrezioni di mercato Mino Raiola è già la lavoro per far cambiare maglia al suo protetto, con la Juventus che potrebbe tornare di prepotente attualità, per il futuro dell'estremo difensore.

Maignan - Donnarumma: i numeri

C'è però un rovescio della medaglia in questa storia. Mike Maignan arrivato in estate a Milanello ha già impressionato tutti. Sette partite giocate tra campionato e Champions League con il Milan. Sei goal incassati e 3 clean sheet (tutti in Serie A). La differenza con Donnarumma? Nessuna presenza europa e due sole presenza in Ligue 1. Un goal subito e un turno con rete inviolata. Inoltre per l'ex rossonero questa sera contro il Manchester City c'è un'altra panchina all'orizzonte.