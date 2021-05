Champions League, ecco le fasce delle italiane

Milan in quarta fascia. Ecco gli altri piazzamenti.

Col successo del Villarreal si completa il quadro delle 26 squadre qualificate alla prossima Champions League. Rimane solamente un posto per la prima fascia, che sarà conteso dal Chelsea, prossima finalista della Champions League, e dallo Zenit. In prima fascia per le italiane troviamo solamente l'Inter .

Rimangono di certo molte squadre facilmente affrontabili sia in prima, che in seconda, che in terza fascia. Il Milan perciò non deve disperare, ma semplicemente sperare in un sorteggio favorevole. Se così non dovesse essere, dovrà comunque giocare a viso aperto contro chiunque, avendo già dimostrato di poter battere le big.