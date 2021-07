Dopo i botti, ora le cessioni: Maldini deve piazzare gli esuberi

Non solo acquisti per il Milan, che ora dovrà concentrarsi sulla cessione degli esuberi prima degli altri acquisti.

Redazione Il Milanista

Sono ore davvero intense per il mercato del Milan, dato il triplo colpo in dirittura d'arrivo che permetterà a Stefano Pioli di lavorare con quella che in gran parte sarà la rosa rossonera nella prossima stagione. Dovrebbe arrivare a breve il comunicato ufficiale dell'arrivo di Olivier Giroud, per cui mancano solo le firme sui contratti dopo che il bomber francese ha sostenuto le visite mediche in mattinata. Nella giornata di domani, invece, dovrebbero arrivare in città sia Brahim Diaz che Ballo-Tourè, che faranno il classico iter pre annuncio e poi raggiungeranno fin da subito i nuovi, e vecchi, compagni a Milanello.

Ma non solo acquisti per Paolo Maldini e Frederic Massara. Infatti, prima di piazzare gli ultimi colpi di un fin qui ottimo mercato estivo, dovranno lavorare con decisione per sistemare la situazione degli esuberi, anche di lusso. presenti in rosa. La società rossonera ha già investito circa 60 milioni sul mercato, e pertanto dalle uscite dovrà necessariamente rientrare parte dell'investimento.

Gli esuberi

I nomi più caldi pronti a partire sono Tommaso Pobega e Jens Petter Hauge. Il primo, tornato a Milano dopo il prestito allo Spezia, non dovrebbe restare in rossonero nella prossima stagione. Su di lui è in pressing da settimane l'Atalanta, che lo vorrebbe aggiungere al roster dei centrocampisti di Gasperini. Negli ultimi giorni, però, si è parlato di un interessamento della Fiorentina del neo tecnico Vincenzo Italiano, allenatore di Pobega in Liguria lo scorso anno. Su Hauge, invece, ci sono gli occhi soprattutto della Bundesliga, con l'Eintracht Francoforte che nelle ultime settimane aveva provato ad acquistarlo.

Le cessioni dei due ragazzi potrebbero portare circa 25 milioni nelle casse rossonere, a cui dovrebbero aggiungersi anche le cessioni di altri due esuberi. Si tratta di Andrea Conti e Mattia Caldara, che al momento non hanno moltissimo mercato ma sono fuori dal progetto Milan e andranno certamente via da Milano.