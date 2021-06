Caos Fiorentina, ma Milenkovic e Vlahovic restano inarrivabili per il Milan

Caos in casa Fiorentina, dopo l'addio di Gattuso. Non cambiano però gli scenari per Vlahovic e Milenkovic, che piacciono al Milan

Redazione Il Milanista

E' caso in casa Fiorentina. Gennaro Gattuso non è più l'allenatore viola, una rottura arrivata per gli attriti sul mercato con il procuratore dell'ex tecnico del Milan , Jorge Mendes. Ma anche le sirene da Londra, sponda Tottenham hanno avuto il loro peso. Non sarà però in Premier League il futuro di Gattuso. Tramonta anche questa suggestione e intanto la società di Rocco Commisso è al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Diversi i nomi accostati al club gigliato. Da Rudi Garcia a Claudio Ranieri, fino ad arrivare a Vincebnzo Italiano dello Spezia, per il quale sarebbe stato offerto il cartellino di Saponara, e Paulo Fonseca.

Un mercato che va avanti nonostante Gattuso

Situazione confusa e intricata in questo momento, ma che non dovrebbe avere ripercussioni di mercato. Anzi, la Fiorentina ha praticamente chiuso per Nico Gonzales, esterno argentino in forza allo Stoccarda. Affare da più di 20 milioni di euro, in via di definizione. Una risposta di pancia dei viola che hanno deciso di mostrare i muscoli. Il Milan osserva, spettatore interessato perché sono due i giocatori attualmente a Firenze che piacciono a Maldini e Massara: Dusan Vlahovic e Nikola Milenkovic. Il 'caos Gattuso' anche in questo caso però non dovrebbe in alcun modo influenzare il pensiero della Fiorentina.

Milan, Milenkovic e Vlahovic restano due suggestioni

Entrambi si sono messi in mostra quest'anno, con grandi prestazioni e la punta ha portato in dote ben 21 goal in Serie A. Tantissimi. Reti che per lo hanno portato al centro di tanti voci di mercato. Entrambi serbi, entrambi però con il contratto in scadenza. Il centrale nel 2022, mentre il centravanti nel 2023. Arrivare però a tutti e due non sarà semplice, per la valutazione che fa Commisso dei loro cartellini, 25 milioni, almeno, Milenkovic, e tra i 40 e 60 Vlahovic. La Fiorentina non fa passi indietro.