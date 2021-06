Calhanoglu, è rimasto soltanto il Milan per il turco?

Non è l'Europeo che sognava Hakan Calhanoglu e il rinnovo con il Milan non è ancora arrivato. Le ultime notizie sul turco

C'è sempre il rinnovo di Hakan Calhanoglu, tra le questioni più importanti del Milan in questo periodo. Un accordo che stenta ad arrivare, vista la differenza tra domanda e offerta. Si attende ancora una risposta dal numero dieci rossonero, dato che Maldini e Massara la loro offerta l'hanno fatta. Una proposta importante dal punto di vista di economico, che non dovrebbe venir ritoccata ulteriormente. Quindi adesso è tutto nelle mani del calciatore turco e del suo agente. Giornate di attesa quindi, per il club meneghino e i suoi tifosi, Calhanoglu deve scegliere cosa fare nel futuro.

Dal punto di vista personale per il trequartista non è un periodo felicissimo. Sognava tutto un altro Europeo con la sua Turchia. Due partite e due sconfitte, con l'Italia all'esordio e contro il Galles nell'ultima giornata. Zero punti raccolti, tanta amarezza e prestazioni sottotono per il numero dieci. Sperava di poter mettersi in mostra, per attirare nuove pretendenti o offerte più alte, ma lo scenario è completamente diverso in questo momento. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'Atletico Madrid i sarebbe defilato del tutto. Anche perché gli spagnoli stanno definendo gli ultimi dettagli per Rodrigo De Paul. Fredda ormai anche la pista Juventus. Resta quindi l'offerta di rinnovo rossonera e la proposta arrivata da Qatar, che però non ha fatto breccia tra i pensieri del giocatore.